В России накануне отметили день памяти святого Павлина Милостивого - благодаря этому святому в России зазвенели колокола.

В России накануне отметили день памяти святого Павлина Милостивого - благодаря этому святому в России зазвенели колокола.По преданиям, христианские колокола родились в Италии, в провинции Кампана. Долгое время в России их так и называли - кампанами. Они были сделаны святым Павлинием по подобию полевых цветков. Узнать подробнее об истории происхождения колоколов можно на втором этаже в галерее Владимирской научной библиотеки. Здесь же описана техника их изготовления, которая была утеряна в советское время.