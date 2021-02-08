Вдобавок, обвиняемый возместил материальный и моральный вред, который составил 200 тысяч рублей.

В конце лета прошлого года владимирские полицейские остановили на улице пьяного местного жителя. Во время оформления протокола за мелкое хулиганство злоумышленник взял осколок бутылки и ударил «розочкой» в затылок одного из правоохранителей.Нападавшего задержали. Мужчина признал свою вину.В результате Ленинский районный суд признал подсудимого виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». С учётом наличия трёх несовершеннолетних детей и беременной жены его приговорили к трём годам лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком. Вдобавок, обвиняемый возместил материальный и моральный вред, который составил 200 тысяч рублей.