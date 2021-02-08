В 2021 году за 306 млн рублей планируется отремонтировать 19,6 километров автодорог местного значения во Владимире, Камешкове, Лакинске, Радужном, Собинке, Судогде, Суздале, Юрьеве-Польском, а также посёлке Ставрово.

Во Владимирской области более 1,7 млрд рублей потратят на ремонт и строительство дорог в период с 2021 до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.«В 2021 году за 306 млн рублей планируется отремонтировать 19,6 километров автодорог местного значения во Владимире, Камешкове, Лакинске, Радужном, Собинке, Судогде, Суздале, Юрьеве-Польском, а также посёлке Ставрово», - уточнили в Белом доме.В натуральном выражении распределение средств выглядит следующим образом: