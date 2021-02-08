Проблема возникла из-за того, что поменялся механизм обеспечения льготными лекарствами.
В области сложилась острая ситуация с льготными лекарствами. Взрослые и дети не могут получить жизненно необходимые и важнейшие препараты. В проблеме разбиралась наш корреспондент Вера Куликова.
Чтобы получить льготные лекарства, надо пройти 7 кругов ада, и это каждый месяц. Рассказывает многодетная мама Мария Ступникова. У её 9-летней Лизы - детский церебральный паралич. Получать лекарства для дочери Ступниковы начали год назад. В прошлом году встали на учет на оказание паллиативной помощи. И надеялись, что лекарства получать будут без проблем. В прошлом году так и было. Но сначала этого года Ступниковы не могут получить простые ноотропные препараты, которые есть в любой аптеке.
Мария Ступникова, многодетная мама: «Мы должны были это лекарство получать в январе-феврале. А вот уже почти середина февраля, мы до сих пор это лекарство не получили».
А есть препараты, без которых жизнь невозможна. Если их вовремя не принять или поменять препарат на другой, эпилепсия может повториться, говорит другая мама. У Людмилы Борисовой тоже ребенок болен ДЦП.
Людмила Борисова, многодетная мама, член общественной организации "Дети-ангелы": «В январе родители столкнулись с неразрешимой проблемой. Рецепты у них есть на руках льготные, но они срочные рецепты. Их нельзя долго держать. Они приходят в аптеку, а им говорят: «Мы ничего не можем сделать. Лекарств нет.»».
Проблемы возникли с препаратами и для онкобольных, диабетиков, инсультников, для людей с гемофилией. Стуация - критическая, почему так произошло, депутаты Законодательного собрания спросили директора департамента здравоохранения Елену Утемову. По ее словам проблема возникла из-за того, что поменялся механизм обеспечения льготными лекарствами. А из-за долгих январских каникул не могли организовать торги по закупке препаратов.
Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области: «Поступление препаратов уже началось. Мы планируем, что по ряду препаратов проблема будет закрыта условно в ближайшие дни, по каким-то лекарственным препаратам в течение недели. И в целом нормализация ситуации уже полная будет в течение ближайших трех недель».
А пока проблема будет решаться в ручном режиме. Елена Утемова предложила нуждающимся звонить в департамент здравоохранения. Но такой ответ не удовлетворил депутатов.
Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания области: «Мы приняли решение в марте-месяце вернуться к этому вопросу, посмотреть исправлена ли ситуация критическая невозможная, которая сейчас сложилась у нас в области и принимать уже решение как выходить из ситуации с нехваткой бюджета, если этот вопрос будет оставаться».
Родителям детей-инвалидов предложили недорогие лекарства покупать за свой счет и компенсировать затраты через суд и прокуратуру. Конечно, многие дойдут до аптеки. Но где взять время и силы, чтобы ходить по судам?
Вера Куликова, Семен Карпов, Илья Хлудов
«Вести-Владимир»