Проблема возникла из-за того, что поменялся механизм обеспечения льготными лекарствами.

В области сложилась острая ситуация с льготными лекарствами. Взрослые и дети не могут получить жизненно необходимые и важнейшие препараты. В проблеме разбиралась наш корреспондент Вера Куликова.Чтобы получить льготные лекарства, надо пройти 7 кругов ада, и это каждый месяц. Рассказывает многодетная мама Мария Ступникова. У её 9-летней Лизы - детский церебральный паралич. Получать лекарства для дочери Ступниковы начали год назад. В прошлом году встали на учет на оказание паллиативной помощи. И надеялись, что лекарства получать будут без проблем. В прошлом году так и было. Но сначала этого года Ступниковы не могут получить простые ноотропные препараты, которые есть в любой аптеке.Мария Ступникова, многодетная мама: «Мы должны были это лекарство получать в январе-феврале. А вот уже почти середина февраля, мы до сих пор это лекарство не получили».А есть препараты, без которых жизнь невозможна. Если их вовремя не принять или поменять препарат на другой, эпилепсия может повториться, говорит другая мама. У Людмилы Борисовой тоже ребенок болен ДЦП.Людмила Борисова, многодетная мама, член общественной организации "Дети-ангелы": «В январе родители столкнулись с неразрешимой проблемой. Рецепты у них есть на руках льготные, но они срочные рецепты. Их нельзя долго держать. Они приходят в аптеку, а им говорят: «Мы ничего не можем сделать. Лекарств нет.»».Проблемы возникли с препаратами и для онкобольных, диабетиков, инсультников, для людей с гемофилией. Стуация - критическая, почему так произошло, депутаты Законодательного собрания спросили директора департамента здравоохранения Елену Утемову. По ее словам проблема возникла из-за того, что поменялся механизм обеспечения льготными лекарствами. А из-за долгих январских каникул не могли организовать торги по закупке препаратов.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области: «Поступление препаратов уже началось. Мы планируем, что по ряду препаратов проблема будет закрыта условно в ближайшие дни, по каким-то лекарственным препаратам в течение недели. И в целом нормализация ситуации уже полная будет в течение ближайших трех недель».А пока проблема будет решаться в ручном режиме. Елена Утемова предложила нуждающимся звонить в департамент здравоохранения. Но такой ответ не удовлетворил депутатов.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания области: «Мы приняли решение в марте-месяце вернуться к этому вопросу, посмотреть исправлена ли ситуация критическая невозможная, которая сейчас сложилась у нас в области и принимать уже решение как выходить из ситуации с нехваткой бюджета, если этот вопрос будет оставаться».Родителям детей-инвалидов предложили недорогие лекарства покупать за свой счет и компенсировать затраты через суд и прокуратуру. Конечно, многие дойдут до аптеки. Но где взять время и силы, чтобы ходить по судам?Вера Куликова, Семен Карпов, Илья Хлудов«Вести-Владимир»