С учётом улучшения обстановки с распространением Covid-19, рекомендованный ранее формат обучения отменяется.

В «коронавирусный» Указ губернатора внесены очередные изменения. Профессиональное и дополнительное образование возвращаются к привычным формам обучения. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что с 16 ноября 2020 года из-за второй волны ковида студенты колледжей и ВУЗов, а также учреждения допобразования были переведены на дистант.С учётом улучшения обстановки с распространением Covid-19, рекомендованный ранее формат обучения отменяется.