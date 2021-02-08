Материалы проверки переданы в полицию, которая возбудила два уголовных дела.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой вместе со специалистами местного лесничества выявлены нарушения природоохранного законодательства.В Беречинском и Ульяновском участковых лесничествах неустановленными лицами вырублено пять деревьев. Общий объём незаконно срубленной древесины - 8,61 кубических метров. Также выявлено хищение бурелома - 29 деревьев, объём составил - 13 «кубов».Ущерб оценён в 800 тысяч рублей.Материалы проверки переданы в полицию, которая возбудила два уголовных дела.Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуроров.