Когда во владимирских дворах вновь появятся контейнеры для раздельного сбора мусора? И как городские экоактивисты пытаются решить проблему собственными силами?

Когда во владимирских дворах вновь появятся контейнеры для раздельного сбора мусора? И как городские экоактивисты пытаются решить проблему собственными силами?Ещё в прошлом году региональный оператор "Биотехнологии" обещал ввести во Владимире поэтапно раздельный сбор мусора. Однако до сих пор в наших дворах редким образом появляются контейнеры для отдельных мусорных фракций, но сейчас в 2021 году, когда весь мир говорит о бережливости к природе и её ресурсам, это очень странно "валить" в один контейнер "мусорное ассорти". Почему так происходит? Разберемся в причинах.Во Владимире раздельный сбор мусора начал применяться несколько лет назад. Сейчас, после мусорной реформы, контейнеров для пластика и стекла в городе практически нет. Но многие горожане заявляют, что не хотят делать шаг назад.Нина Пржевальская, жительница Владимира:-Стали бы сортировать?-Стала бы, конечно. Бутылки, так жалко, выкидываем большие. Я хотела бы, чтобы был раздельный сбор.Сейчас услуга раздельного сбора исключена из общего тарифа. Как обещает регоператор "зоны два" компания "Биотехнологии", в этом году альтернативой дворОвым контейнерам станут "Экопункты". Здесь за отходы из стекла, пластика и бумаги будут еще и доплачивать. Такие пункты уже появились в Коврове.Альберт Скворцов, заместитель директора компании «Биотехнологии»:- Мы направили письма. Не только во Владимир, но ещё и в Суздаль, с просьбой подыскать достойные участки, на которых можно было бы оставить такие "Экопункты", чтобы можно было подключить их к электроэнергии, чтобы подъезд был для машин для вывоза. Ну ждём ответов. Первоначально попробуем по одному пункту в каждом районе. Это во Владимире. И один в Суздале.Впрочем из-за своей малочисленности, "Экопункты" назвать панацеей нельзя, признается замдиректора компании Альберт Скворцов. Без контейнеров все равно не обойтись.Альберт Скворцов, заместитель директора компании «Биотехнологии»:- Сто контейнеров у нас уже установлено по городу, мы дополнительно в этом квартале хотим поставить ещё 300 штук. Будем расширять парк таких контейнеров. Соответственно, тратиться и привлекать инвесторов, чтобы строились новые объекты обработки.Что касается строительства собственной мусоросортировочной станции, пока у регоператора нет даже земельного участка под такой объект. Прорабатывается вопрос о внесении соответствующих изменений в генплан Камешковского района, но проект еще должен пройти публичные слушания, что обычно очень проблематично. Экоактивисты тем временем пытаются решать проблему собственными силами. "Наша задача, чтобы свалки не росли", - говорит Дарья Юрина.Дарья Юрина, экоактивист:- Есть возможность просто привозить в "Спецтранс" на Мостостроевскую 22 свой сортированный мусор. Где-то раз в месяц проходит акция по раздельному сбору мусора. В последний раз это было в 7 точках по городу. Про эту акцию можно прочитать в ВКонтакте в группе "Раздельный сбор.Владимир", либо "Очищаем Владимир от пластика".Владимирские активисты самостоятельно организует раздельный сбор в Загородном парке. Цена вопроса - 400 рублей. Столько стоит доставка мусора на эко-такси до станции переработки.Любовь Истратова, Александр Чунаев, Илья Хлудов