Подсчитано, что в январе в регионе скончалось 2526 человек. Это на 259 смертей меньше, чем за декабрь 2020 года.

Департамент юстиции опубликовал о зарегистрированных актах гражданского состояния за январь 2021 года.Подсчитано, что в январе в регионе скончалось 2526 человек. Это на 259 смертей меньше, чем за декабрь 2020 года. Наибольший прирост смертности выявлен во Владимире,Коврове и Муроме.Родилось в январе 762 малыша. Отметим, что в минувшем декабре родилось 934 человека.Напомним, что. Владимирстат сообщает, что рождаемость упала более, чем на 12,5%: с января по октябрь 2020 года во Владимирской области появилось на свет на 1205 младенцев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.