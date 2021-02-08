За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 34 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 4 происшествия. Полицейскими оформлено 481 происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 73 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязниковский район:По предварительной информации, 1 февраля 2021 г. около 04:40 на 295 км автодороги М-7 «Волга» 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом «Неоплан» под управлением водителя 1956 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» 1996 г.р. госпитализирован, водитель «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 5 февраля 2021 г. около 10:45 на 276 км автодороги М-7 «Волга» 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ - 3010GD» с полуприцепом «870610» допустил наезд на стоящий в левой полосе автомобиль «Вольво» с полуприцепом «Кроне» под управлением водителя 1966 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ - 3010GD» госпитализирован.г. Владимир:По предварительной информации, 2 февраля 2021 г. около 19:00 в г.Владимире на ул. Ноябрьская у д.41 микрорайона Юрьевец водитель автомобиля «ВАЗ» 1995 г.р. допустил наезд на пешехода 1989 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована.г. Владимир:По предварительной информации, 3 февраля 2021 г. около 11:30 в г. Владимире на ул. Горького у д.100 водитель автомобиля «Тойота» 1975 г.р., двигаясь по правой полосе в сторону ул. Лакина, допустил наезд на пешехода 1987 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 4 февраля 2021 г. около 16:00 на 249 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» водитель автомобиля «Мазда» 1968 г.р. не предоставил преимущество движущемуся слева автомобилю «МАЗ» под управлением водителя 1978 г.р., после чего автомобиль МАЗ совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием полуприцепа на автомобиль «Мазда». В результате ДТП водитель и пассажир 1965 г.р. автомобиля «Мазда» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, пассажир 1985 г.р. госпитализирован.Юрьев-Польский район:По предварительной информации, 6 февраля 2021 г. около 02:20 на 36 км автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» водитель автомобиля «Тойота» 1987 г.р. допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота», 1982 г.р., госпитализирована.Муромский район:По предварительной информации, 7 февраля 2021 г. около 20:50 в г. Муроме у д.5 «Б» на Карачаровском шоссе водитель снегохода «Пантера», 1989 г.р., двигаясь по территории гаражного кооператива в сторону Карачаровского шоссе, допустил наезд на препятствие (опору рекламного щита). В результате ДТП водитель снегохода «Пантера» госпитализирован, пассажир 2002 г.р. направлен на амбулаторное лечение.