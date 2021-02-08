Она пришла на смену Галине Карташовой.

Глава Владимира Андрей Шохин назначил Яну Митрохину заведующей отдела ЗАГС во Владимире. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.Яна Александровна – уроженка Владимира, родилась 1981 году. Имеет три высших образования. По информации со страницы Яны Митрохиной в соцсетях, она окончила ВлГУ и Владимирский института бизнеса. К исполнению своих обязанностей новая заведующая приступила на прошлой неделе. Ранее она 20 лет была ведущей прогноза погоды на одном из областных телеканалов.Напомним, что на посту руководителя ЗАГСа девушка сменила , которая на протяжении 35 лет заведовала отделом.