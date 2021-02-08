В горадминистрации напоминают, что за несоблюдение «антиковидных» правил предусмотрены крупные административные штрафы.

Во Владимире продолжаются проверки соблюдения «антиковидных» мер на объектах торговли, общественного питания и сферы услуг.За выходные дни горадминистрация провела серию рейдов, в ходе которых было обследовано 38 предприятий потребительского рынка.«Нарушения выявлены на 12 объектах. В основном они касаются несвоевременно обновления разметки для социальной дистанции. «Масочный» режим посетителями торговых объектов не соблюдался в магазинах: «Магнит» «Пятерочка» и «Бристоль». С покупателями и сотрудниками торговых точек проведена разъяснительная работа», - рассказали о результатах мониторинга в пресс-службе мэрии.Всего с 1 января 2021 года в городе проверено 408 объектов, на 112 выявлены нарушения.В горадминистрации напоминают, что за несоблюдение «антиковидных» правил предусмотрены крупные штрафы.