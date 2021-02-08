Чиновники владимирской мэрии вместе с полицейскими проверили соблюдение “антиковидных” ограничений в магазинах города. Рейд проводили в минувшие выходные. Всего надзорщики обошли 38

Чиновники владимирской мэрии вместе с полицейскими проверили соблюдение “антиковидных” ограничений в магазинах города. Рейд проводили в минувшие выходные. Всего надзорщики обошли 38 торговых точек. В 12-ти магазинах были выявлены нарушения. В основном это стёртая разметка для соблюдения социальной дистанции. Масочный режим не соблюдали в четырёх магазинах, среди них и сетевые супермаркеты, и магазины, которые в