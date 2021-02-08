Женщина, используя своё служебное положение, обеспечила частной фирме победу в торгах поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей.

Октябрьский районный суд Владимира приговорил экс-главврача Областной клинической больницы к четырём годам колонии общего режима. Вдобавок, ей предписано заплатить штраф – 2 млн рублей. Также на протяжении трёх лет она не сможет занимать определённые должности в госструктурах.При этом прокурор требовала для подсудимой шесть лет тюрьмы, а защита попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.Напомним, что женщина в превышении должностных полномочий и в крупном размере. Она, используя своё служебное положение, обеспечила частной фирме победу в торгах поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей.