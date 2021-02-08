Владимир Жириновский объяснил симпатию Запада к Алексею Навальному. Он уверен, что Нобелевская премия мира настолько деградировала, что у оппозиционера есть все шансы ее получить.

Владимир Жириновский объяснил симпатию Запада к Алексею Навальному. Он уверен, что Нобелевская премия мира настолько деградировала, что у оппозиционера есть все шансы ее получить.По мнению лидера партии ЛДПР, Запад не смог найти лучшей кандидатуры, чем сидящий в тюрьме блогер. За границей его приравняли к таким значимым фигурами, как Солженицын и Сахаров.Владимир Жириновский заявил, что рядом с великим писателем, знаменитый академиком, физиком и создателем водородной бомбы ставят "шмакодявку". "Но у них других нет", – констатировал политик.Владимир Жириновский раскритиковал западных лидеров, дав им клички. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон – щенок по сравнению с Шарлем де Голлем. Избранного главу США он Джо Байдена он назвал старикашкой."Нет Тэтчер, вместо нее лохматый Джонсон катается на велосипеде по Лондону. Все измельчало! Поэтому им хорош и Навальный", – заявил Владимир Жириновский. По его мнению, Запад давно ищет лояльного лидера оппозиции в России.Владимир Жириновский уверен, что у Алексея Навального есть шансы получить Нобелевскую премию мира, поскольку это осуществляется для давления на Россию. По мнению политика, Запад будет требовать освободить блогера под предлогом получения премии."Ассамблея Европы будет шуметь, НАТО будет шуметь", – предположил он. При этом напомнил, что Джо Байден, не "просидев" и десяти дней в Белом доме, безапелляционно требует освободить Алексея Навального.