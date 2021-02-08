Чтобы увезти похищенное, не вызывая подозрений у водителя, злоумышленник сказал о, якобы, ссоре с женой и уходе от неё вместе с вещами.

Следственным отделом Отделения МВД России по Киржачскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В конце ноября прошлого года в полицию поступило сообщение о пропаже бытовой техники из квартиры в Киржаче.Мужчина, временно проживающий в квартире, пояснил полицейским, что накануне познакомился на улице с местным жителем, с которым они распивали спиртное. Проснувшись утром, он обнаружил, что пропали телевизор, акустические колонки и микроволновая печь на сумму около 30 000 рублей. Приятель на связь не выходил.Полицейские, уточнив приметы злоумышленника, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали фигуранта.Обвиняемый пояснил, что воспользовался отсутствием внимания со стороны нового приятеля, сложил ценные вещи в простыню и скрылся. На улице фигурант попросил случайного мужчину на автомобиле перевезти вещи. Чтобы не вызывать подозрений, злоумышленник сказал о, якобы, ссоре с женой и уходе от неё вместе с вещами.Похищенное в ходе следствия было изъято.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.