На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 февраля 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 2164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:920 - во Владимире,241 - в Муромском районе,263 - в Ковровском районе,98 - в Петушинском районе,117 - в Кольчугинском районе,147 - в Александровском районе,103 - в Юрьев-Польском районе,19 - в Гусь-Хрустальном районе,14 - в Судогодском районе,29 - в Собинском районе,7 - в Радужном,52 - в Киржачском районе,7 - в Камешковском районе,4 - в Гороховецком районе,1 - в Меленковском районе,48 - в Вязниковском районе,94 в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 101 240 случаев заболевания.