На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 февраля 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 2164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
920 - во Владимире,
241 - в Муромском районе,
263 - в Ковровском районе,
98 - в Петушинском районе,
117 - в Кольчугинском районе,
147 - в Александровском районе,
103 - в Юрьев-Польском районе,
19 - в Гусь-Хрустальном районе,
14 - в Судогодском районе,
29 - в Собинском районе,
7 - в Радужном,
52 - в Киржачском районе,
7 - в Камешковском районе,
4 - в Гороховецком районе,
1 - в Меленковском районе,
48 - в Вязниковском районе,
94 в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 101 240 случаев заболевания.