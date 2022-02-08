Двух молодых жителей из Гусь-Хрустального обвиняют в совершении кражи. Как сообщает пресс-служба...

Двух молодых жителей из Гусь-Хрустального обвиняют в совершении кражи. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в августе 2021 года злоумышленники похитили четыре крышки от канализационных и водопроводных люков. Похищенное, общая масса которого составила 220 кг, фигуранты разбили кувалдой и впоследствии сдали в пункт приема металла. Вырученные деньги они потратили.Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину в совершенном деянии они признали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкцией ч.2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Фото: https://pixabay.com/ru/