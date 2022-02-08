В 2021 году судебные приставы Владимирской области взыскали с водителей, севших за руль в состоянии...

В 2021 году судебные приставы Владимирской области взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 102 миллионов рублей.За 12 месяцев 2021 года судебными приставами Владимирской области возбуждено 3493 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») и ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Кроме назначения штрафа, все привлеченные к ответственности по данной статье были также лишены водительских прав. Всего в 2021 году судебными приставами взыскано более 102 миллионов рублей с «нетрезвых» водителей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области, в прошлом году за аналогичный период во Владимирской области было возбуждено 3148 исполнительных производства в отношении правонарушителей данной категории, взыскано свыше 90,5 миллионов рублей штрафов за нетрезвое вождение.Фото: https://ru.freepik.com/