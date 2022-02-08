Если вы, проснувшись утром, почувствовали недомогание, но непонятно - ОРВИ это или ковид, не...

Если вы, проснувшись утром, почувствовали недомогание, но непонятно - ОРВИ это или ковид, не подвергайте других опасности - сделайте экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.Доказано, что они эффективны на 80 процентов. Если экспресс-тест показал положительный результат, останьтесь дома, и сдайте ПЦР-тест, советуют инфекционисты. Последний метод диагностики, даже при малой концентрации коронавирусной инфекции в пробе, покажет точный результат.