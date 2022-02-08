Новостройка введена в эксплуатацию. Застройщик передал владельцам ключи от квартир.

Дольщики одного из домов ЖК «Дуброва парк-2» устроили праздничный фейерверк в честь сдачи новостройки. Проблемная многоэтажка получила разрешение на ввод в эксплуатацию.Сроки сдачи объекта переносились несколько раз. Сразу же после новогодних каникул на встрече с собственниками представители «ИнтерСтройВладимир» пообещали передать им ключи в начале февраля. В конце января появилась информация, что Госстройнадзор И вот, владимирцам передали ключи от квартир. На минувшей неделе счастливые владельцы недвижимости отпраздновали новоселье.Что касается остальных трёх МКД, то две коробки возведены до крыши. В третьей появились всего четыре этажа из 17. Строительство остановилось. При этом разрешение на возведение выдано до 2024 года. Два корпуса должны сдать в 2022-23 годах.Своим соседям жильцы принятого дома советуют продолжать бороться за свои права, обращаться во всевозможные инстанции и СМИ.