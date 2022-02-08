Молодые люди 18 и 22 лет из Гусь-Хрустального обвиняются в краже крышек люков. Парням грозит до 5 лет лишения свободы. Как сообщает областная полиция, в августе молодые люки похитили 4 крышки

Молодые люди 18 и 22 лет из Гусь-Хрустального обвиняются в краже крышек люков. Парням грозит до 5 лет лишения свободы. Как сообщает областная полиция, в августе молодые люки похитили 4 крышки канализационных и водопроводных люков. Общая масса чугунных крышек составила 220 килограммов. Их фигуранты разбили кувалдой и сдали в пункт приема металла. Деньги успели потратить.