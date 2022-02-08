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<a href="https://33live.ru/novosti/08-02-2022-edinyj-platyozhnyj-dokument-za-uslugi-zhkx-poluchat-zhiteli-mnogokvartirnyx-domov-pyati-rajonov-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Единый платёжный документ за услуги ЖКХ получат жители многоквартирных домов пяти районов Владимирской области</a> - Компания «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами...