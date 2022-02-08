Компания «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами...
Компания «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Хартия» подписали новое соглашение о сотрудничестве. В 2022 году единый платёжный документ за услуги ЖКХ начнут получать жители многоквартирных домов в Петушинском, Собинском, Кольчугинском, Киржачском и Александровском районах. Квитанции будут содержать данные для оплаты двух видов услуг: электроснабжения и обращения с ТКО.
Единый платёжный документ с начислениями за февраль клиенты получат в начале марта. Единые квитанции в этих районах уже приходят собственникам частных домовладений.
- Сотрудничество с региональными операторами «Хартия», «Биотехнологии» и «ЭКО-Транс» показали эффективность единого платёжного документа. Он позволяет нашим клиентам контролировать состояние счетов за услуги ЖКХ и оплачивать их в одном месте. Хочу отметить, что проект «Энергосбыт Волга» по внедрению единого платёжного документа развивается. На данный момент мы являемся партнёром для 10 предприятий жилищно- коммунального комплекса, а единую квитанцию получают жители 15 районов Владимирской области, - отметил генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.
«Энергосбыт Волга» обращает внимание клиентов, что, если на данный момент данные по количеству зарегистрированных или адресу в квитанциях за ТКО и электроэнергию не совпадают, информацию необходимо уточнить, обратившись в клиентские офисы «Энергосбыт Волга», куда предоставить подтверждающие документы. Правильные данные позволят избежать некорректных начислений за вывоз ТКО (плата за услугу начисляется по количеству человек, зарегистрированных в жилом помещении). Также для уточнения информации клиенты могут воспользоваться дистанционными сервисами «Энергосбыт Волга». Наш контактный центр 8 (4922) 77-30-00 работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Обращения принимаются на почту [email protected]
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Круглосуточно доступны мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» и личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Для регистрации достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт.
С помощью этих сервисов можно получить консультацию специалистов и подать обращение без посещения клиентского офиса, передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям.