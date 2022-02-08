Акция приурочена к Всемирному дню больного.

Владимирские медики в поддержку пациентов по всей России. Акция приурочена к Всемирному дню больного. Его отмечают 11 февраля.В аккаунте Областной клинической больницы в врачи опубликовали видео и дали старт челленджу, который подхватили коллеги из 11 областных, краевых и республиканских больниц.Врачи из разных уголков страны - от Рязани до Якутии передают друг другу эстафету.«Рады, что на челлендж, который мы инициировали, откликнулись наши коллеги. Будем считать, что мы опробовали новый формат поддержания дружественных отношений с медицинскими учреждениями из других субъектов РФ», - отметил главный врач ГБУЗВО «ОКБ» Владимир Безруков.