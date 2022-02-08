Штамм коронавируса омикрон привел к резкому росту числа инфицированных. Но столичная система здравоохранения выдержала нагрузку. Если в первых числах февраля число заболевших было в два раза больше количества выздоровевших, то теперь ситуация поменялась: 8 февраля в городе выявлено 12,9 тысячи новых случаев, а выздоровело более 20,6 тысячи пациентов.

Штамм коронавируса "омикрон" привел к резкому росту числа инфицированных. Но столичная система здравоохранения выдержала нагрузку. Если в первых числах февраля число заболевших было в два раза больше количества выздоровевших, то теперь ситуация поменялась: 8 февраля в городе выявлено 12,9 тысячи новых случаев, а выздоровело более 20,6 тысячи пациентов.Улучшение динамики заболеваемости может свидетельствовать о прохождении Москвой пика заболеваемости "омикроном". Столице удается проходить новую волну без серьезных ограничений. Все благодаря современным медицинским технологиям и высокой управляемости городских служб и систем.Да и сам новый штамм оказался не настолько опасным, как его предшественники. Медики и пациенты отмечают, что в основном он переносится как обычное ОРВИ. Несмотря на резкий рост числа заразившихся, аналогичного увеличения количества госпитализаций не произошло.Основная нагрузка в новую волну пандемии легла на поликлиники. Для борьбы с вирусом важно избегать массовых скоплений людей, поэтому в медучреждениях столицы с пациентами с ОРВИ.В поликлиниках оперативно организовали спецотделения для пациентов с симптомами ОРВИ, отделили их потоки от тех, кто пришел с другими проблемами. Благодаря новому стандарту удалось не допустить огромных очередей.Кроме того, москвичи могут обращаться в любую близлежащую поликлинику. Врачи примут даже без предварительной записи. А если нет возможности попасть в поликлинику, можно с врачом.Открытие и закрытие больничного и автоматически отправляется работодателю. Документ будет доступен в электронной медицинской карте пациента.Также в Москве заработал 71 пункт сдачи бесплатного экспресс-теста на ковид. Они расположены в центрах госуслуг "Мои документы", в торговых центрах, на территории транспортно-пересадочных узлов и в других популярных общественных местах. Заполнить заявку на тест можно на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".По поручению мэра Москвы Сергея Собянина число операторов горячей линии 122 . Сотрудники консультируют горожан по вопросам медицинской помощи, помогают записаться к врачу и вызвать скорую на дом.