Дерби 33 региона. Владимирское Торпедо в товарищеском матче сыграло вничью с футбольным клубом...

Дерби 33 региона. Владимирское Торпедо в товарищеском матче сыграло вничью с футбольным клубом Муром 1-1.Футболисты с берегов Оки этой весной играют в группе лидеров второго дивизиона, черно-белая дружина по итогам осенней стадии первенства, опустилась в группу Б. Торпедо ожидает перестройка. Команду возглавил новый главный тренер Александр Горбачев. С новым рулевым черно-белых встретился Никита Тарбеев.Торпедовцы отрабатывают стандарты. Первый сбор проходит в заснеженном Владимире- все игроки в шапках и это поначалу серьезно затрудняло их идентификацию- рассказывает новый главный тренер Александр Горбачев, но спустя три недели - выучил всех.Впервые за новейшую историю владимирского Торпедо, команду возглавил приезжий специалист.Горбачев- уроженец ставропольского футбола. Тренировал калининградскую Балтику, хабаровскую "СКА-Энергию", брянское "Динамо", литовский "Вентспилс". О себе говорит, как о стороннике сбалансированного, но зрелищного футбола.- Футбол должен быть такой, чтобы он давал результат и зрители были довольны. Можно один забить и потом обороняться- это никого не устраивает. Хотелось бы много забивать, мало пропускать. Много быстрых атак, много ударов, много обводок - чтобы интересно для зрителей было. Ну и конечно надо добиваться результата.В 2019-ом году Горбачев начал перестройку в брянском "Динамо" и спустя полтора года вывел команду в первый дивизион. Сейчас намерен повторить то же самое во Владимире. Стартовые условия здесь, по его словам, даже лучше, чем в Брянске.- Предыдущая команда у меня была- пришел в феврале-месяце, познакомился с командой, встретился с руководством. Я говорю - ну где-то хотя бы месяца три дать, чтобы поставить игру, освежить состав, но нам хватило- в сентябре уже была команда боеспособная и следующий год мы уже первое место заняли. Я думаю, здесь будет тоже самое - мы хотим такого же добиться, может быть даже побыстрее все сделать.Но пока, в весенней стадии первенства, Торпедо предстоит решить более прозаическую задачу- сохранить прописку во втором дивизионе. Оптимизма придает увеличение клубного бюджета - практически на треть. Десять лет сумма оставалась неизменной- тридцать шесть миллионов рублей - из городского и областного бюджетов напополам. В этом году у Торпедо пятьдесят миллионов.- Увеличение есть и в связи с этим увеличением и появилась возможность более дорогостоящего специалиста позвать и будут изменения по игрокам - будем смотреть на перспективу к лету.В настоящий момент с командой работают пять новичков, четыре футболиста покинули Торпедо. Игроки команды рассказывают , что понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к требованиям нового нового главного тренера- Новый тренер, новые веяния, свой подход у него, много тонкостей в которые я не буду углубляться, но в первую очередь это дисциплина строжайшая в игровых эпизодах и отработка моментов когда мы должны переключаться с быстрой атаки на оборону. Стало больше работы умственной я бы сказал, тактической.На первых сборах черно-белые сыграют еще три контрольных матча, затем команда отправится готовиться к сезону в Кисловодск- там планируется провести еще четыре спарринг-игры.Официальные игры в группе Б начнутся, предположительно, третьего апреля- календарь еще не готов.Никита Тарбеев, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"