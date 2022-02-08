Грандиозный маркетинговый просчет одного из лидеров мирового алкогольного рынка Diageo грозит обернуться нехваткой или даже исчезновением из продажи некоторых знаменитых брендов.

Грандиозный маркетинговый просчет одного из лидеров мирового алкогольного рынка Diageo грозит обернуться нехваткой или даже исчезновением из продажи некоторых знаменитых брендов.Компания Diageo, основанная в 1997 году, заявила об истощении запасов виски Crown Royal и текилы Don Julio за время пандемических ограничений. Эксперты связывают это с переходом десятков миллионов людей по всему миру на удалённую работу, дающую больше свободы. При этом скачок спроса стал для такого мирового гиганта как Diageo неожиданностью, а компенсировать его быстро не удастся, ведь производство подобных напитков требует выдержки в специальных резервуарах и занимает от двух лет и более.Представители старейшего в России коньячного дома, выпускающего напитки под маркой "Коктебель", подтвердили, что подобные просчёты возможны при отсутствии достаточных запасов и неверном прогнозировании изменения спроса. Лидер российского коньячного рынка, основанный ещё в СССР, обладает хранилищем коньячных спиртов, самые старые из которых выдерживаются в дубовых бочках с начала 60-х годов прошлого века.В компании пояснили, что дистилляты разного возраста, хранящиеся в более чем 3 тыс. бочках в специальном хранилище в экологически чистом заповеднике на склонах горы Кара-Даг близ Коктебеля, используются мастерами купажа для создания широкой линейки столь любимых в России коньяков выдержкой от 3 до 30 лет. При этом, количество лет на этикетке означает лишь минимальный возраст коньячного спирта, использованного для создания данного купажа. Таким образом, к примеру, в 15-летнем коктебельском коньяке могут содержаться спирты 20-летней выдержки и более, что, несомненно, придаёт напитку особый букет вкусов и ароматов.В "Коктебеле" подтвердили данные Diageo о росте спроса на качественный алкоголь в последнее время: продажи коньяков из Коктебеля увеличиваются скоростью 15% в год. При этом мастера купажа призывают потребителей не бояться нехватки своей продукции, поскольку собственное обширное хранилище вызревающих коньячных спиртов способно компенсировать практически любой рост спроса на качественный коньяк.