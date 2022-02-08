Медики Владимирской областной больницы запустили видео-челлендж, в котором передают символичную эстафету коллегам из других регионов страны. Акция приурочена к Всемирному дню больного. Он

Медики Владимирской областной больницы запустили видео-челлендж, в котором передают символичную эстафету коллегам из других регионов страны. Акция приурочена к Всемирному дню больного. Он отмечается 11 февраля. Чтобы поддержать пациентов владимирские медики инициировали флешмоб в соцсетях. Их коллеги из других регионов страны должны были записать короткие видео, в котором показывают часть своей работы, после чего передают