Медики страны в разгар очередной волны пандемии коронавирса не теряют силу духа и чувство...

Медики страны в разгар очередной волны пандемии коронавирса не теряют силу духа и чувство юмора.Владимирская областная клиническая больница скорой помощи дала старт челленджу в Инстаграмм, к которому присоединились одиннадцать республиканских, краевых и областных больниц. Медики из разных уголков страны - от Саратова до Якутска передают друг другу эстафету. Акция приурочена ко всемирному дню больного, который отмечают 11 февраля.