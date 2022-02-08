Власти отмечают, что разработка проекта планировки территории - первый этап большого строительства.

Мэр Владимира Андрей Шохин подписал постановление о подготовке документации по планировке территории для строительства . Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Документом предусмотрена подготовка проектов планировки и межевания земельного участка под комплекс инженерной и дорожной инфраструктуры. Планируется, что объект соединит площадь Фрунзе и Загородный. Свои пожелания владимирцы могут направлять в управление архитектуры и строительства.Власти отмечают, что разработка проекта планировки территории - первый этап перед началом большого строительства.