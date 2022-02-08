Экосистема недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ, оформила электронную регистрацию сделки по покупке недвижимости с застройщиком MR Group. В результате партнер провел операцию ..

Экосистема недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ, оформила электронную регистрацию сделки по покупке недвижимости с застройщиком MR Group. В результате партнер провел операцию всего за одну минуту и освободил клиента от необходимости посещать МФЦ. Успешно протестированная технология позволит быстрее формировать сделки купли-продажи недвижимости на первичном рынке и строить собственные экосистемы всем партнерам М2.Благодаря примененной методике застройщики могут совершать бесшовные онлайн-сделки с интеграцией с сервисом электронной регистрации (ЭР) и сервисом безопасных расчетов (СБР). Продукт «Метра квадратного» встроен в CRM-партнёра. Это минимизирует технические ошибки при вводе данных, позволяет совершать сделку бесшовно и быстрее.Процесс выстроен следующим образом: клиент оформляет сделку с помощью застройщика через решение «Метра квадратного». Результаты электронной регистрации передаются в сервис безопасных расчётов автоматически. Таким образом, ему не нужно лично посещать МФЦ. Если раньше процесс оформления ЭР занимал у клиента 40 мин., то теперь — 1 минуту. Время на оформление платежа с помощью СБР сокращается в 30 раз.«Стратегически мы создаем экосистему недвижимости: предлагаем различные сервисы по покупке объектов, которые объединены на одной платформе. То же самое мы помогаем делать и нашим партнёрам. Сегодня мы работаем с 3,1 тыс. застройщиков, представляющих свыше 1,6 тыс. девелоперских групп, и планируем развивать наше сотрудничество дальше. Создаваемая нами партнёрская платформа обеспечит клиентам полностью цифровой путь для решения всех вопросов, связанных с покупкой и владением недвижимостью», — рассказал Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».«Сегодня "Метр квадратный” — единственная на рынке платформа, которая предлагает прозрачную систему работы для банков, клиентов и застройщиков. Каждый участник сделки может зайти в личный кабинет и увидеть её статус. Поскольку продукты СБР и ЭР интегрированы в нашу платформу, клиентам теперь не нужно идти к сторонним игрокам рынка. Сделка полностью может проходить у нас», — прокомментировала Юлия Архангельская, директор департамента ипотеки и финансовых инструментов MR Group.