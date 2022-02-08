Лауреатами премии правительства Москвы за 2021 год стали 82 молодых ученых. Претендовать на награду могут исследователи в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет.

Лауреатами премии правительства Москвы за 2021 год стали 82 молодых ученых. Претендовать на награду могут исследователи в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет.Премия вручается по 22 номинациям. Новые лауреаты занимались разработками в разных сферах, в том числе по борьбе с COVID-19.Помимо прочего, наградой отмечено исследование в области анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта для выявления и оценки тяжести значимых заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.Популярность награды среди молодых ученых растет, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что в этом году на конкурс поступило более тысячи заявок – это на 45% больше, чем несколько лет назад.Ракова подчеркнула, что столица поддерживает развитие науки, помогает молодым ученым. Заммэра напомнила, что в городских школах развивается проект предпрофессионального образования с академическими классами, где ученики проводят проектно-исследовательскую деятельность.Раскрыть свой потенциал молодые ученые могут в 46 . Там есть инфраструктура для разработки и внедрения инновационных решений, отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин."Каждый более чем из 68 тысяч работников московских технопарков вносит вклад в развитие науки, технологий и нашей столицы в целом", – сказал чиновник.За последние десять лет премии получили 514 исследователей. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2019 году размер награды увеличили до двух миллионов рублей.