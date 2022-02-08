Сервис для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг из пяти городов страны, атмосфера...

Сервис для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг из пяти городов страны, атмосфера которых моментально настраивает на романтический лад. В этот рейтинг также вошёл и Муром — он расположился на 2 месте. Об этом сообщает инфопортал "Муром24".Вот, что говорят о нём специалисты, составившие рейтинг:"Именно в Свято-Троицком монастыре Мурома покоятся мощи православных святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями любви и семьи. Пары съезжаются сюда круглый год для того, чтобы обвенчаться, а те, кто еще не встретил свою судьбу, просят о счастье в семейной жизни.Нежная красота и размеренность Мурома непременно настроят пары туристов на романтичный лад. В День всех влюбленных стоит отправиться в пешеходное путешествие по вантовому мосту через Оку, полюбоваться лаконичной и вместе с тем выразительной архитектурой города, прогуляться по Московской улице или устроить романтический ужин в одном из ресторанов у Окского парка.На первом месте расположился Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург, на четвёртом — Сочи и на пятом — Пермь".