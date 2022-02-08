2022-й - год 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского. Работу над мемориальной картиной,...

2022-й - год 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского. Работу над мемориальной картиной, посвящённой гению мирового кинематографа, продолжает народный артист России Николай Бурляев. Часть будущего фильма он отснял на владимирской земле. Слово - Марии Платанюк.Николай Бурляев и краевед Юрий Белов:- Скажи, пожалуйста, где мы строили нашу декорацию? Яма где была. Колокол где отливали? Где это было?Рабочие моменты будущей картины. Посвящения "киногению" - Андрею Тарковскому. Работу над мемориальным фильмом народный артист России Николай Бурляев начал на родине Андрея Арсеньевича - в Завражье, на Волге. Продолжает во Владимире и Суздале. Там, где больше полувека назад родилось кино "невероятной духовной силы" - "Андрей Рублёв". В новелле "Колокол" "Страстей по Андрею" юный Николай Бурляев сыграл колокольного мастера Бориску.Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссёр, президент кинофорума "Золотой витязь", член Патриаршего Совета по культуре:- Вот здесь именно ходил наш великий режиссёр Андрей Тарковский. Всем он руководил. Вдоль стен монастыря в паузах скакал на лошади. Он очень любил конный спорт.На берег Каменки 55 лет назад приходил и суздальский школьник Юра Белов. И попал в "большое кино". Спустя годы Белов станет известным краеведом, "летописцем" Суздаля. В том числе - "кинематографического". Его воспоминания - часть будущей картины. В "Андрее Рублёве" Юрию Васильевичу довелось сыграть в массовке.Юрий Белов, краевед, житель г. Суздаля:- Я, конечно, сразу согласился. И многие мои одноклассники тоже. Ну, мы пришли на базу. Надели костюмы. Конечно, крестьянские ребята. Девочки, мальчики. И привели нас на эту луговину, у Покровского монастыря. Снимали эпизод, князь на коне...Фильм о Тарковском сам Николай Бурляев называет "исповедью". Картина соткана из размышлений, впечатлений, дневников. По словам Николая Петровича, эта работа впервые покажет Тарковского как глубокого религиозного художника. Это по сути - рассказ и о его духовном пути. Андрей Арсеньевич был глубоко верующим человеком. Доказательство тому - и его личные записи. "Боже, чувствую приближение твоё..." - фрагмент одной из них. И название мемориального фильма. Сам Тарковский кино сумел превратить в молитву. Искусство помогает "воспарить", замечал мастер. И уверял: единственный путь к зрителю - оставаться самим собой.Италия, фрагмент интервью Тарковского, 1983 г.:- При помощи кино можно соприкоснуться с духовными субстанциями собственной души... Кстати, я и сейчас не знаю, что такое кинематограф, мне кажется, это огромная тайна. Впрочем, как всякое искусство.Сдать картину - посвящение Андрею Тарковскому народный артист России, кинорежиссёр, президент форума "Золотой Витязь" Николай Бурляев планирует осенью. И, конечно, фильм увидят на владимирской земле. Той, на которой свой след оставили великий Андрей Рублёв - в небесной сини фресок Успенского собора - и гений мирового кино Андрей Тарковский.Мария Платанюк, Дмитрий Чернецов. "Вести-Владимир"