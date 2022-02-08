Пользуясь служебным положением, в свои рабочие смены мужчина тайно похищал товар с мясной и рыбной продукцией...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали подозреваемого в краже товара из организации на сумму свыше 2 миллионов рублей.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя компании, занимающейся производством и доставкой готовой продукции питания. Он сообщил, что при проведении инвентаризации начальник складского помещения, расположенного на Рябиновой улице, обнаружил пропажу товара. Материальный ущерб составил свыше 2 миллионов рублей.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого в одном из аэропортов столицы. Им оказался 23-летний приезжий мужчина.Установлено, что злоумышленник работал грузчиком в данной организации. Пользуясь служебным положением, в свои рабочие смены мужчина тайно похищал товар с мясной и рыбной продукцией. Паллеты и коробки с товаром он спускал на грузовом лифте из помещения склада на улицу и переносил в легковой автомобиль, на котором после смены уезжал. Похищенное он реализовывал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Узнав, что на складе проходит инвентаризация, злоумышленник не вышел на работу и перестал выходить на связь.Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению возможных соучастников правонарушения, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93