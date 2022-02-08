Благодаря оперативному реагированию сотрудника станции ДТП удалось избежать.

Во Владимирской области на 103 километре железнодорожного переезда грузовик съехал в колею и перегородил движение по двум путям ярославского направления. Опасность столкновения с поездами вовремя заметил дежурный по переезду, который включил заградительный сигнал и сообщил о возникшей ситуации машинистам электричек.Инцидент произошёл 7 февраля в 18:51. Благодаря оперативному реагированию сотрудника станции, аварии удалось избежать. В результате два локомотива Москва - Александров и Москва - Балакирево задержались на 28 и 11 минут.Грузовую машину убрали с рельсов через полчаса.