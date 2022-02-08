Збигнев Тухольский-младший вырос замкнутым человеком, очень похожим на своего отца. Мужчина не появляется на публике, не заводит семью и не слушает песни своей матери, со дня смерти которой прошло уже почти 40 лет.

Збигнев Тухольский-младший вырос замкнутым человеком, очень похожим на своего отца. Мужчина не появляется на публике, не заводит семью и не слушает песни своей матери, со дня смерти которой прошло уже почти 40 лет.Уникальный голос певицы Анны Герман, которую называли белым ангелом песни, до сих пор помнят многие поклонники. Артистка скончалась в 1982 году, оставив своего любимого мужа с шестилетним сыном на руках. Рождение Збигнева Тухольского-младшего стало для певицы одним из самых важных событий, но ради его появления на свет ей пришлось рисковать собственной жизнью.Долгожданный наследник Анны Герман родился в 1975 году. Тогда певице было уже 39 лет. За восемь лет до появления на свет сына артистка попала в страшную аварию, в которой получила больше 40 переломов и чудом осталась жива. Узнав о беременности Герман, врачи пришли в ужас. Медики твердили, что Анне ни в коем случае нельзя рожать, но она никого не слушала. Певица родила здорового мальчика и назвала его в честь любимого супруга, который был с ней рядом даже в самые тяжелые времена.Анна Герман и Збигнев Тухольский светились от счастья. Еще бы, ведь на свет появился ненаглядный Збышек-младший. Казалось, впереди их ждет долгая и счастливая жизнь. Увы, наслаждаться любящей и любимой семьей, как и материнством, Анне было отведено недолго. За несколько лет до смерти у исполнительницы обнаружили злокачественную опухоль. Герман верила, что сможет победить болезнь, но ушла из жизни, когда сыну даже не успело исполниться семи лет.К счастью, Збигнев-старший не остался с болью наедине – горе сплотило его с матерью покойной супруги. Если при жизни Анны теща и зять не жаловали друг друга, то после трагедии все изменилось. Збигнев Тухольский и Ирма Бернер забыли про все обиды, чтобы достойно воспитать младшего Збышека. Тухольский полностью посвятил себя сыну, даже и не думая о новых отношениях. Бернер тоже окружила внука любовь и заботой, покинув его только в возрасте 97 лет.Збигнев Тухольский-младший вырос похожим на отца: статным, высоким и довольно замкнутым. Поговаривали, что от матери ему достался хороший голос, но жизнь с творческой профессией мужчина не связал. С ранних лет Збигнев увлекался техникой и обладал аналитическим складом ума, к тому же, никогда не слушал песни в исполнении мамы. Наследник артистки даже выходил из комнаты, как только по радио начинал звучать знакомый голос. Вероятно, это было для него слишком тяжело.Сегодня любимые мужчины Анны Герман ведут закрытый образ жизни. Тухольский-старший вышел на пенсию, а младший посвятил себя науке и своей главной страсти – железнодорожному транспорту. Сын певицы окончил исторический факультет, занялся преподаванием, стал научным сотрудником Министерства культуры Польши и издал множество работ, посвященных железным дорогам. Збигнев добился успехов в карьере, но так и не осчастливил своего отца внуками. В свои 46 лет мужчина не обзавелся семьей и детьми.Живут Тухольские довольно скромно. Любимое дело приносит не так много денег, как могли бы приносить песни в исполнении дорогой сердцу женщины. Диски с творчеством Анны Герман выходили в свет даже после ее смерти, однако ее семья не получила с их продажи ни гроша. Муж и наследник артистки не захотели устраивать судебных разбирательств и добиваться прав на ее песни.