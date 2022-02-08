Стоило ли повышать тариф за проезд раньше и как это связано с состоянием городского общественного транспорта? “Шестой канал” узнал мнения представителя транспортной компании и

Стоило ли повышать тариф за проезд раньше и как это связано с состоянием городского общественного транспорта? “Шестой канал” узнал мнения представителя транспортной компании и жителей областной столицы по этим вопросам. Повышение стоимости проезда связано с удорожанием топлива и не только. Именно так Департамент цен и тарифов обосновал увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Владимира. Ведомство