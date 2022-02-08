Безопасные условия проживая граждан – одна из приоритетных задач надзорного органа. Из 13 тысяч жилых домов 720 являются аварийными. И практически в каждом районе области, по словам

Безопасные условия проживая граждан – одна из приоритетных задач надзорного органа. Из 13 тысяч жилых домов 720 являются аварийными. И практически в каждом районе области, по словам Анатолия Дрока, органы местного самоуправления не организовали должным образом работу жилищных и межведомственных комиссий. Допускалось длительное бездействие при рассмотрении заявлений о признании граждан нуждающимися в новом жилье. Анатолий