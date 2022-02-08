Согласно данным опроса, 51% опрошенных компаний заявил о том, что часть их сотрудников перешла на удаленную занятость.

Доля компания в России, практикующих удаленную работу сотрудников, к февралю 2022 года достигла рекордных показателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.Согласно данным опроса, 51% опрошенных компаний заявил о том, что часть их сотрудников перешла на удаленную занятость. При этом в четырех из десяти компаний на дому работает более 30% сотрудников. Эта цифра была больше только в разгар пандемии в мае 2020 года. Тогда о переводе сотрудников на удаленный формат заявили в 59% опрошенных компаний.Кроме того, количество компаний, в которых есть удаленные сотрудники, значительно выросло за последние две-три недели. До этого только 31% компаний сообщал о наличии в штате работников с удаленной занятостью.Больше всего удаленный формат работы распространен в Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице 68% работодателей используют дистанционный труд, в Санкт-Петербурге — 63% опрошенных компаний.Как свидетельствуют данные опроса, чаще всего на дистанционную работу переводят сотрудников следующих направлений: бухгалтерия и финансы, информационные технологии, управление персоналом и кадры, продажи и работа с клиентами, закупки и снабжение.