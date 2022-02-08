После того как знакомая Натальи Янгильдиной* выиграла в лотерею 200 000 рублей, женщина...

После того как знакомая Натальи Янгильдиной* выиграла в лотерею 200 000 рублей, женщина воодушевилась, и у нее появилась уверенность, что тоже окажется в рядах счастливчиков. Так и произошло! Проходя мимо киоска «Столото», дочь Натальи предложила купить билет «Жилищной лотереи»: девушка самостоятельно вытянула один. С ее легкой руки в ходе 478-го тиража семья из Владимирской области выиграла квартиру стоимостью 5 000 000 рублей.— Я следила за ходом розыгрыша с билетом и ручкой в руках. Когда осталось одно неотмеченное число, подумала, что не выиграла, и хотела выкинуть билет. Хорошо, муж предложил на всякий случай перепроверить итоги тиража в интернете. Тогда я и поняла, что не уследила за одним шаром, его-то мне и не хватало, — улыбается женщина.— Всей семьей до сих пор под впечатлением. Подобные эмоции мы испытали, когда приобрели собственное жилье.Победительница с радостью поделилась планами, как распорядится призом. Кстати, его она оформила в денежном эквиваленте.— С помощью этих средств мы полностью покроем ипотеку, а так бы еще минимум лет 12 оплачивали, — радостно говорит участница.— Скоро дочь получит водительское удостоверение, и, конечно, хочется ее порадовать. Подарим автомобиль, который она сама выберет.Наталья работает упаковщицей на заводе по производству колбасной продукции. В юности победительница увлекалась танцами, а сейчас ей нравится вязать.Фото: «Столото» — официальный распространитель всероссийских государственных лотерей