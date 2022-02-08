Сейчас многие родители с большой неохотой отпускают своих чад «вкушать гранит науки» в школьных интерьерах.

Сейчас многие родители с большой неохотой отпускают своих чад «вкушать гранит науки» в школьных интерьерах.Справедливые опасенияОни уверены, что дети попадают в настоящие рассадники инфекций:- Наша семья второй раз за этот год «ловит» коронавирус, - рассказывает наша читательница Мария Зиновьева. - Традиционно «заразу» в дом приносит сын из школы. По непонятным причинам детей не переводят на «удалёнку», хотя половина класса болеет. Почему 2 года назад, когда ковид выявляли у единиц, все школы в стране перешли на дистанционный формат обучения, а сейчас они продолжают работать в штатном режиме? Неужели чиновники считают, что меры предосторожности в учебных заведениях все свято соблюдают и пандемию удалось победить?Увы, ситуация с заболеваемостью в школах нашей области действительно ухудшается с каждым днём. Лишь за последнюю неделю января количество учеников, у которых тесты на коронавирус дали положительный результат, выросло в 3 раза. Кроме того, под натиском «Омикрона» редеют ряды педагогического состава.Однако переводить все школы региона на обучение с применением дистанционных технологий не планируют. Карантин вводят точечно. Как объясняют в пресс-службе областной администрации, руководители образовательных организаций могут выводить на «дистант» группы или классы при регистрации от одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.Без паники- На первую неделю февраля из 365 общеобразовательных организаций области, в которых учатся почти 150 тыс. школьников, 52 перешли на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, а 177 - работают в смешанном формате, переводят на онлайн-обучение отдельные классы. 12 дошкольных образовательных организаций из 473 закрыли на карантин, отдельные группы временно не работают в 68 детских садах. Ситуация с заболеваемостью сложная как для педагогов, так и для детей и их родителей, поэтому мы в очередной раз призываем всех соблюдать все возможные меры профилактики коронавирусной инфекции, - говорит и.о. директора департамента образования Владимирской области Светлана Болтунова.Однако не стоит поддаваться панике и требовать закрыть на карантин школу, если одноклассник вашего ребёнка пару раз шмыгнул носом - возможно, он всего лишь простудился. Также стоит помнить, что традиционные для холодного времени года грипп и ОРВИ в общей картине заболеваемости этой зимой также присутствуют, хотя и значительно уступают в количественных показателях разновидностям коронавируса.Комментарий и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Артём Осипов:- Несмотря на всю сложность ситуации, на квалифицированную медпомощь может рассчитывать каждый житель области. В поликлиниках расширяют «красные зоны», которые принимают основной поток заболевших новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. Там можно сделать тест на коронавирус, пройти осмотр, оформить или закрыть больничный лист, при наличии медицинских показаний - получить лекарства. Сейчас время работы «красных зон» в медорганизациях региона увеличили. В некоторых из них - до 22:00. Информация о режиме работы «красных зон», их адреса и номера колл-центров есть на официальном сайте департамента здравоохранения.