Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве из незаконного оборота изъято более 1,6 тысяч бутылок дорогостоящего алкоголя...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве из незаконного оборота изъято более 1,6 тысяч бутылок дорогостоящего алкоголя», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили, что 54-летний мужчина, не имея соответствующей лицензии, незаконно реализовывал на территории столицы алкогольную продукцию, в том числе не имеющую маркировки акцизными, а также федеральными специальными марками.Хранились элитные напитки в складском помещении на северо-западе Москвы. Подозреваемый соблюдал меры конспирации и сбывал спиртное только знакомым, предлагая широкий ассортимент дорогостоящего алкоголя. Стоимость некоторых наименований достигала нескольких сотен тысяч рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по СЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ.В результате проведенных обысков полицейскими было изъято свыше 450 единиц немаркированного алкоголя, стоимость которого составляет порядка 2,5 миллионов рублей, а также более тысячи маркированных бутылок, предназначенных для нелегальной реализации.Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.В настоящее время сотрудниками полиции продолжаются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.Максимальное наказание за совершенное преступление – до 6 лет лишения свободы.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73