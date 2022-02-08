Украина пытается сорвать сертификацию построенного газопровода.

Украина пытается сорвать сертификацию построенного газопровода.Еще в ноябре прошлого года стало известно, что ООО "Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации газопровода "Северный поток – 2". Тогда гендиректор компании Сергей Макогон заявил, украинская сторона обладает уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в Европейский союз. Мол, на это обратил внимание немецкий регулятор.Накануне же Макогон заявил, что Украина "прилагает максимум усилий" для борьбы с "Северным потоком – 2". По его словам, Киев пытается не позволить сертифицировать газопровод, который создает угрозу стране. Геополитический фактор играет важную роль в решении данного вопроса, считает гендиректор "Оператор ГТС Украины".Кстати, процесс сертификации данного газопровода будут обсуждать президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров в понедельник, 7 февраля. Немецкий политик уже прилетел в Вашингтон.Из-за попыток Вашингтона заморозить "Северный поток – 2" отношения Евросоюза и США обострятся. Так считает политолог Александр Вершинин. Эксперт , что Соединенные Штаты не делают Европе, реально нуждающейся в этом газопроводе, альтернативное предложение.