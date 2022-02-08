В 2022 году во Владимирской области откроют рабочее движение по участку строящегося платного автобана М-12. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автодор». В планах дорожников - запустить в ..

В 2022 году во Владимирской области откроют рабочее движение по участку строящегося платного автобана М-12. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автодор».В планах дорожников - запустить в четвёртом квартале проезд по 17 километрам из 37 километров второго этапа строящейся трассы. Ожидается, что это разгрузит автомагистрали 33-го региона.Сейчас специалисты обустраивают полотно на 171 км дороги. Задействовано 59 из 75 искусственных сооружений. Всего на трёх этапах работ трудятся более трёх тысяч человек, а также 945 единиц спецтехники. Всего по территории Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Селивановского и Муромского районов, а также во Владимире пройдёт более 219 километров федеральной трассы.Планируется построить три транспортных развязки, 33 моста и 47 путепроводов. Срок окончания работ - 2023 год.