В Александрове 45-летнего водителя признали виновным в повторном вождении в состоянии опьянения....

В Александрове 45-летнего водителя признали виновным в повторном вождении в состоянии опьянения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, водитель осенью 2021 года, управляя автомобилем «АУДИ-80» в состоянии алкогольного опьянения в запрещённом месте, совершил обгон патрульного автомобиля ГИБДД.После остановки сотрудниками полиции у него были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Не отрицая употребление алкоголя, от медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.Как оказалось, виновный уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года.Фото: https://ru.freepik.com/