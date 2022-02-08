В Александрове следователя ОМВД обвинили в фальсификации доказательств и результатов...

В Александрове следователя ОМВД обвинили в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 2 ст. 303 УК РФ). 7 февраля Александровским городским судом был оглашен обвинительный приговор.Как сообщает пресс-служба Александровского городского суда, с целью избежать негативных последствий за неполноту расследования, нарушение сроков и уменьшения объема своей работы, следователь изготовила фиктивные документы - протокол допроса потерпевшего, протокол осмотра предметов, в которые внесла заведомо ложные сведения о марке, похищенной у него аккумуляторной батареи, а также выполнила поддельные подписи от потерпевшего в протоколе допроса. Сфальсифицированные доказательства были приобщены к материалам уголовного дела и переданы в суд.В ходе судебного следствия должностное лицо правоохранительных органов свою вину не признала. Однако исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения и защиты, позволили суду сделать вывод о доказанности ее вины.Учитывая тяжесть преступления, александровский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с назначением осужденной дополнительного вида наказания - лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах РФ на срок 2 года.Фото: https://ru.freepik.com/