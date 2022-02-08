Похищенное, общая масса которого составила 220 кг, фигуранты разбили кувалдой и сдали в пункт приема металла.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 18 и 22-летнего местных жителей. Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в августе прошлого злоумышленники похитили четыре крышки от канализационных и водопроводных люков. Похищенное, общая масса которого составила 220 кг, фигуранты разбили кувалдой и впоследствии сдали в пункт приема металла. Вырученные деньги они потратили.Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину в совершенном деянии они признали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.