США и Великобритания пытаются отвлечь от своих проблем внимание при помощи выдуманной российской агрессии.

США и Великобритания пытаются отвлечь от своих проблем внимание при помощи выдуманной "российской агрессии".Отношения между Россией и США продолжают обостряться. После переговоров по вопросам безопасности, которые прошли в январе в Женеве, ситуация не улучшилась. В НАТО с пеной у рта рассуждают о гипотетическом "нападении России на Украину", хотя Москва постоянно отвергает эту идею и уверяет, что никакой агрессии со своей стороны не допустит.Президент России Владимир Путин после переговоров заявлял, что представители США на встрече проигнорировали основные требования Москвы по вопросам безопасности и вместо этого обсуждали все ту же избитую тему.На Западе не хотят обсуждать гарантии безопасности для России. Исходя из этого складывается впечатление, что о налаживании отношений между Америкой и Россией говорить пока еще очень рано. Об этом журналистам сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что пока в отношениях между ЕС, Россией и США по-прежнему напряженная обстановка.Ранее представитель МИД РФ Владимир Ермаков призвал Запад прекратить антироссийскую истерию, чтобы не накалять обстановку. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала российскую угрозу выдуманной. По ее словам, таким образом на Западе пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем.