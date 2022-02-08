В начале февраля в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступил звонок от находившегося в...

В начале февраля в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступил звонок от находившегося в свободное от службы время сотрудника патрульно-постовой службы. Полицейский сообщил, что на улице Куйбышева районного центра обратил внимание на гражданина, который нёс в руках телевизор. На вопросы о принадлежности имущества мужчина не смог внятно ответить и заметно нервничал.Прибывшие по указанному адресу коллеги сотрудника ППС установили личность мужчины, которым оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Для разбирательства его доставили в отдел полиции.В дальнейшем полицейские установили, что телевизор похищен из квартиры местной жительницы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ещё одного подозреваемого в краже, 41-летнего мужчину.Обвиняемые сознались, что один из них ранее проводил ремонт в квартире и знал о находившемся в ней имуществе. В отсутствие хозяйки злоумышленники, используя лестницу, поднялись к окну квартиры, расположенной на втором этаже, разбили стекло и проникли внутрь, похитили телевизор и видеокамеру.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, общая сумма причиненного ущерба составила 47 000 рублей.В отношении преступников возбуждено уголовное дело по признакам совершения кража. Один из подозреваемых находится под стражей, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: https://pixabay.com/ru/