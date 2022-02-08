Большегруз перевернулся на федеральной трассе М-7 под Покровом. Авария произошла днем 8 февраля. По предварительным данным областной полиции, водитель самосвала Скания, двигаясь по левой

Большегруз перевернулся на федеральной трассе М-7 под Покровом. Авария произошла днем 8 февраля. По предварительным данным областной полиции, водитель самосвала Скания, двигаясь по левой полосе дороги, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил наезд на отбойник. После столкновение с барьерным ограждением самосвал завалился на бок. Водитель был госпитализирован с различными травами. Судя по фото с